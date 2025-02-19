Balıkçı teknesinde hayatına son verdi

Sinop'ta bir şahıs, balıkçı teknesinde kendini asarak hayatına son verdi.

Balıkçı teknesinde hayatına son verdi
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İHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 20:38

Olay, saat 16.00 sıralarında Camiikebir Mahallesi Derinboğaz Ağzı Sokak sahilinde bir balıkçı teknesinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Y.K. isimli bir kişi kendini astı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibi bölgede inceleme yaptı.


Etiketler: #Sinop #balıkçı #intihar

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