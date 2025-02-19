Balıkçı teknesinde hayatına son verdi
Sinop'ta bir şahıs, balıkçı teknesinde kendini asarak hayatına son verdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Camiikebir Mahallesi Derinboğaz Ağzı Sokak sahilinde bir balıkçı teknesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Y.K. isimli bir kişi kendini astı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekibi bölgede inceleme yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
- TÜSİAD soruşturması büyüyor!
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!
- Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli' kar uyarısı!
- Sahi, siyasi yasak nasıl geldi?
- Hadise'ye konserde büyük şok: Hayranı sahneye atladı!
- Çin’e karşı kaldıraç Rusya