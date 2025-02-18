Dekan yardımcısını vuran öğrenci intihara kalkıştı: Üniversitede silahlı saldırı!
Konya’da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenci B.S.E., Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı silahla vurup intihar girişiminde bulundu.
İddiaya göre B.S.E. dün fakülte dekanı Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmek istedi. Dekan sekreteri öğrencinin içeri girmesine izin vermeyince ikili arasında arbede çıktı.
B.S.E. sesi duyarak olay yerine gelen dekan yardımcısı Yeşildal’a ateş etti. Daha sonra intihara kalkıştı.
‘GÜVENLİK AÇIĞI’
Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-Sen Konya Şube Başkanı Özgür Konukçu, “Bu tip olayların artmasından kaygı duyuyoruz. Ülkemizde özellikle siyasilerin söylemleri ile gergin bir ortam yaratılmıştır. Bilim yuvası üniversitede yaşanan güvenlik açığının olması da ürperticidir. Gerekli önlemleri almayanlar bu olayda sorumludur” dedi.
Etiketler: #Selçuk Üniversitesi #silahlı saldırı
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