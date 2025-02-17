Son Dakika... Selçuk Üniversitesi'nde dehşet: Dekan yardımcısı vurup, intihar etti!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:31

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:07

Olay saat 14.30 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinde meydana geldi.

DEKAN YARDIMCISINI VURUP İNTİHARA KALKIŞTI!

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, fakülte içinde aynı bölümden mezun olduğu belirtilen Bestami Serdar E. tarafından tabancayla vuruldu.

Bestami Serdar E. daha sonra intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı dekan yardımcısı ile şüpheli şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre dekan yardımcısını vurup intihara kalkışan öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.