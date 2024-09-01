Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
Denizlerde 15 Nisan itibarıyla başlayan av yasağı sona erdi. Balıkçılar yasağın sona erdiği gece yarısının ardından yeni sezonun ilk avı için denize açıldı.
Balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi teknelerini ve ağlarını onarıp yeni sezona hazırlandı.
Teknelerini ve ağlarını onaran balıkçılar, "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı.
Balıkçılar, eylül ayında denizde hamsi, palamut, istavrit ve sardalya olmak üzere dört çeşit balık tutulmasını öngördüklerini söyledi.
Balıkçılar, yurttaşlara günlük tüketebilecekleri kadar balık almalarını da tavsiye etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Amcanın aracından alınan örnek Narin'in DNA'sıyla uyuştu
- Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
- 'Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak...'
- Gelecek Partili isimden 'Atatürk' rahatsızlığı
- Erdoğan'ın danışmanından muhalif kesimlere tehdit
- Savcılık tüm aile fertleri için talimat verdi
- Devlet hastanesine silahlı saldırı: Yaralılar var!
- 'Protokolde ağırlanması kabul edilemez'
- Emekli maaş sistemi sil baştan değişiyor...
- 'İki ülkeyle iyi geçinmeliyiz'