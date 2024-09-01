Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı

Denizlerde 15 Nisan itibarıyla başlayan av yasağı sona erdi. Balıkçılar yasağın sona erdiği gece yarısının ardından yeni sezonun ilk avı için denize açıldı.

AA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 00:24
Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
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Balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi teknelerini ve ağlarını onarıp yeni sezona hazırlandı.

Teknelerini ve ağlarını onaran balıkçılar, "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı.

Balıkçılar, eylül ayında denizde hamsi, palamut, istavrit ve sardalya olmak üzere dört çeşit balık tutulmasını öngördüklerini söyledi.

Balıkçılar, yurttaşlara günlük tüketebilecekleri kadar balık almalarını da tavsiye etti.


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