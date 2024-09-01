Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı

Yayınlanma: 01.09.2024 - 00:24

Güncelleme: 01.09.2024 - 00:24

Balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi teknelerini ve ağlarını onarıp yeni sezona hazırlandı.

Teknelerini ve ağlarını onaran balıkçılar, "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı.

Balıkçılar, eylül ayında denizde hamsi, palamut, istavrit ve sardalya olmak üzere dört çeşit balık tutulmasını öngördüklerini söyledi.

Balıkçılar, yurttaşlara günlük tüketebilecekleri kadar balık almalarını da tavsiye etti.