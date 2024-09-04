Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden personele yüzde 24,73 zam

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayında memura yapılan zammın ardından toplu sözleşme gereği Ağustos ayında da kadrolu işçi ve Personel AŞ işçilerine yüzde 24,73 oranında zam yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:32
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden personele yüzde 24,73 zam
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayında memura yapılan yüzde 19,31’lik zammın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, toplu sözleşme gereği Ağustos ayında ek zam yaparak personelini yüksek enflasyona ezdirmedi.

15 Ağustos gününden itibaren geçerli olmak üzere kadrolu işçilerin yevmiye ve sorumluluklarına, Personel AŞ işçilerine de yevmiye, yakacak ve yol ücretlerinde yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Yapılan zam oranını personel memnuniyetle karşılayarak Başkan Ahmet Akın’a teşekkür etti. 


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