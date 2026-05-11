Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balıkesir’de 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Balıkesir’de 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda boğuldu

11.05.2026 20:31:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Balıkesir’de 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Balıkesir’de serinlemek için girdiği Üzümcü Çayı’nda kaybolan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Balıkesir’de 14 yaşlarındaki çocuk, serinlemek için girdiği Üzümcü Çayı’nda boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçarak Bigadiç yolu üzerinde Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait fidanlığın olduğu bölgeye gelen Yılmaz K. (14), yüzmek amacıyla girdiği Üzümcü Çayı’nda suyun içinde gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Çocuk #Balıkesir