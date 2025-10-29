Balıkesir'de 6.1'lik deprem: Manisa'da 83 yapı etkilendi!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda İl Afet Müdahale Planı devreye sokuldu. Saha tarama ve hasar tespit çalışmaları ivedilikle başlatıldı.

Yapılan ilk tespitlere göre Manisa genelinde toplam 83 yapının depremden etkilendiği belirlendi.

Demirci’de 16, Gördes’te 47, Köprübaşı’nda 7, Kırkağaç’ta 3, Turgutlu’da 1, Şehzadeler’de 1, Saruhanlı’da 2, Selendi’de 2, Akhisar’da ise 3 yapı ile 1 ağıl hasar gördü. Afet Hasar Tespit Grubu’nun 6 ekip ve 18 personelle sahada yürüttüğü hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca deprem sonrası il genelinde 42 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu öğrenildi.