Balıkesir'de günlerdir aranıyor: Elif Kumal’dan hiçbir iz yok

Kapıdağ Yarımadası'nda, Yukarıyapıcı Göleti mevkiinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan Elif Kumal'ın, yaşanan tartışmanın ardından kendi aracıyla bölgeden ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri, havadan ve karadan Kapıdağ'ın zorlu arazisinde hem yaya hem de araçlı taramalarını sürdürüyor.

Ekipler, tavuk çiftlikleri, depolar, sazlık alanlar, dere yatakları ve ulaşılması güç birçok noktada detaylı inceleme yaparken, jandarma dalgıçları gölette dalışlar gerçekleştirerek Elif Kumal'a ait olabilecek izleri arıyor. Çalışmalarda termal sonar arama cihazları, iz takip köpekleri ve dron destekli taramalar da aktif olarak kullanılıyor.



Bölgeyi iyi bilen off-road ekipleri de aramalara destek veriyor. Arazide arama çalışmaları hakkında bilgi veren Erdek Kaymakam Hasan Göç, "Elif Kumal'ı arama çalışmalarımız, kesintisiz bir şekilde, her gün personel sayımızı ve ekipmanlarımızı artırarak devam etmektedir. Bugün 500'ün üzerinde personelle arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Hem karada, hem kara ile denizin birleştiği alanlarda, hem de burada sizin de şahit olduğunuz gibi gölde yeniden arama yapıldı. Maalesef herhangi bir iz ya da emareye rastlanmadı. Bugün Jandarma Özel Harekât personelimiz bölgeye geldi. Ayrıca emniyetten 50 kişilik Jandarma Özel Harekât, 30 kişilik Çevik Kuvvet personelimiz de arama çalışmalarına katıldı. Yarın ise jandarmamızdan çok özel bir ekip daha gelecek. Şu anda kullanılan teknik cihazların, su altı aramaya yönelik bir üst versiyonu olan cihazlarla çalışacak yeni bir ekibimiz yarın sahada olacak ve çalışmalarımıza onlarla devam edeceğiz. Bizim tabii ki birinci önceliğimiz, kızımızın sağ salim bulunmasıdır. Ancak bu süreci ilerletecek en önemli imkânımız da kızımızın kullandığı aracın bulunmasıdır. Araç, sahada gözle görülmesi ve emare vermesi daha kolay olan bir unsur. Bu nedenle çalışmalarımızı bu nokta üzerinde yoğunlaştırdık. Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. Ancak biz, sürecin sonu nereye varırsa varsın, ne kadar süre devam ederse etsin, kızımızı ailesine teslim edebilmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.