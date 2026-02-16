Balıkesir'de lodos: Deniz taştı, yollar göle döndü!

Burhaniye ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaştı.

Fırtınanın etkisiyle deniz taştı. Ören ve Öğretmenler mahallelerinde taşan su, plajı aşarak cadde ve sokakları kapladı.

Sahil kesiminde yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Burhaniye Belediyesi ekipleri, deniz taşmasına karşı iş makineleriyle kumdan setler oluşturdu. Görevliler, su tahliyesi için kapanan menfezleri açtı.

'HER GÜN AFET, HER GÜN YAĞMUR'

Marangoz Hamdi Mengi, bölgede doğal dengenin bozulduğunu belirterek, "Öğretmen Evleri'nde doğal dengeyi bozdular. Buralar, bizim çocukluğumuzda kumdu. Burayı trafiğe açarak, yürüyüş yolu yaparak güzel şeyler yaptıklarını zannederler. Bir gün hepsi denizin içinde kalacak. Deniz, doğa kendini yeniliyor. Her gün afet, her gün yağmur. İlk yağmurda yollar kapanıyor. Bu denizin yükselmesinden meydana geliyor. Bunları motor koyup, boşaltmaya çalışıyorlar. Buralar çok güzel ama bir gün gelecek bütün evler denizin içinde kalacak" dedi.