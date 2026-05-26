Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balıkesir'de otomobil savrulup takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'de otomobil savrulup takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

26.05.2026 15:44:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Balıkesir'de otomobil savrulup takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eroğlan Mahallesi, 9092 Sokak'ta saat 09.30 sıralarında Edremit'ten Akçay yönüne giderken S.İ.’nin kontrolünü yitirdiği 34 CDV 155 plakalı otomobil, savrulup takla attı.

Kazada 4 kişi yaralandı. Sürücü S.İ. ile İ.İ. araçta sıkışırken, diğer 2 kişi ise kendi imkanları ile çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Bu kişilerden İ.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İ.İ.'nin cenazesi savcının olay yerindeki incelemenin arından Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

İlgili Konular: #kaza #Balıkesir