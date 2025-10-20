Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balıkesir'de sır olay: Bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

Balıkesir'de sır olay: Bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

20.10.2025 09:09:00
AA
Balıkesir'de sır olay: Bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Olcay Ö. adlı kişi, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri dairede cansız bedenle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede, kırık pencere camından kan izlerini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

CESEDİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Olcay Ö'nün cesedine ulaştı.

Tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Ö'nün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

