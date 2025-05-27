Balıkesir’de TÜMAD’ın işlettiği altın madeni 1812 futbol sahası büyüklüğüne genişliyor: Madra’ya sahip çıkalım

Balıkesir İvrindi’deki Değirmenbaşı Mahallesi’nde Nurol Holding bünyesindeki TÜMAD Madencilik yıllardır siyanürlü altın ve gümüş madeni işletiyor. Bölgede yaşayan yurttaşlar ise madenin ilk açıldığı günden bu yana geçim kaynaklarının etkilendiğini söylüyor. Ayrıca yurttaşlar hayvanları otlatacak yer kalmadığını, suya erişimlerinin kısıtlandığını ve içme suyunun kalitesinden kaygı duyduklarını dile getirdi.

Şirket bölgede işlettiği maden ocağı için ilk onayı 2016’da aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verdiği projeyle 835 hektarlık alanda çalışmalar başladı. Bunun içerisine ocak alanı, pasa depolama alanı, yığın liçi alanı ve verimli toprak depolama alanı inşa edildi. Şimdi ise şirket, alanı 1287 hektar yani 1812 futbol sahası büyüklüğündeki alana genişletmek istiyor. Kapasite artışıyla birlikte hem ocak hem de depolama alanları büyüyecek. Siyanür kullanılarak altının ayrıldığı zenginleştirme tesisinin de yıllık kapasitesi 7 milyon 760 bin tondan 15 milyon 500 bin tona çıkarılacak. Bölgedeki yığın liçi yatağında cevherden değerli metallerin kazanılabilmesi amacıyla yığın üzerine 175 gün boyunca seyreltik siyanür çözeltisi uygulanıyor. Şirket bu büyütme projesi için 4 milyar 500 milyon TL harcayacak.

'BAŞKA TÜRKİYE YOK'

Şirketin kapasite artışına ilişkin halkın katılımı toplatısı ise bugün 10.30’da yapılacak. Burhaniye Çevre Platformu ise toplantıya destek beklediklerini açıkladı. Yaşam savunucularının açıklamasında, “Ruhsat alanı ve etki alanı içerisinde olan, Burhaniye Düdüklü suyu kaynağı, Fıstık çamıyla ünlü Kozak Yaylası, hayvancılık yapan köylünün meraları, bazı köyler ve bölgedeki makro ve mikro tüm su havzaları, yeraltı su kaynakları siyanür ve diğer ağır metallerle yok ediliyor. Bu durum 2044 yılına kadar devam edecek” dendi. Açıklamada, “Bizim sesimiz olmanızı istiyoruz.

Dağ köylerinde yaşayan insanlar işsizlik, madenin bölgede yarattığı ekolojik tahribat nedeniyle meralarda tarım ve hayvancılık yapamamakta adeta madende yaşamaya mahkûm edildikleri için seslerini duyuramamakta. Başta susuzluk ve suyun kalitesindeki düşüşe dair, bölgenin su kaynaklarını kullanan TÜMAD’a karşı geliştirilen tepkisizliğe destek bekliyoruz. Madra’ya ses olalım. Başka Türkiye yok” ifadeleri kullanıldı.