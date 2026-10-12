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Balıkesir'de zeytin işleme tesisinde korkutan yangın: Ekipler müdahale etti

Balıkesir'de zeytin işleme tesisinde korkutan yangın: Ekipler müdahale etti

12.10.2026 12:12:00
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İHA
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Balıkesir'de zeytin işleme tesisinde korkutan yangın: Ekipler müdahale etti

Balıkesir'de zeytin işleme ve depolama amacıyla kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin işleme ve depolama amacıyla kullanılan iş yerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Saat 02.47'de gelen ihbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlık 3 araç ve 9 personelden oluşan itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, tek katlı müstakil binanın yoğun alev ve duman altında yandığını belirledi. Tesiste çıkan yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

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Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Balıkesir

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