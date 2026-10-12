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Şanlıurfa’da rezidans yangını: Otel çalışanı hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da rezidans yangını: Otel çalışanı hayatını kaybetti

12.10.2026 12:04:00
Güncellenme:
DHA
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Şanlıurfa’da rezidans yangını: Otel çalışanı hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki bir rezidansın üst katında sabaha karşı çıkan yangında otel çalışanı Ezgi Evcil yaşamını yitirdi, 1 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki rezidansın üst katında sabaha karşı yangın çıktı.

Yükselen alevleri fark ede çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, otel çalışanı Ezgi Evcil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Sefer D. ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Evcil’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

İlgili Konular: #Yangın #Şanlıurfa

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