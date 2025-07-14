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Balıkesir’in telefon kodu kaç? Balıkesir’in alan kodu kaç?

Balıkesir’in telefon kodu kaç? Balıkesir’in alan kodu kaç?

14.07.2025 15:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Balıkesir’in telefon kodu kaç? Balıkesir’in alan kodu kaç?

Marmara ve Ege bölgeleri arasında köprü konumunda bulunan Balıkesir, hem denize kıyısı olan ilçeleriyle hem de zengin tarım ve hayvancılık potansiyeliyle dikkat çeken bir şehirdir. Ayvalık’tan Edremit’e uzanan sahilleri, Kaz Dağları’ndaki doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan Balıkesir’de, telefonla iletişim için şehre özgü bir alan kodu kullanılmaktadır. Peki, Balıkesir’in telefon kodu kaç? Balıkesir’in alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Balıkesir en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Balıkesir'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Balıkesir’in telefon kodu kaç? Balıkesir’in alan kodu kaç?

BALIKESİR'İN TELEFON KODU KAÇ?

Balıkesir iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0266’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Balıkesir için bu kod 266 olarak belirlenmiştir.

BALIKESİR'İN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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