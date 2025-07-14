Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Balıkesir en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Balıkesir'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Balıkesir’in telefon kodu kaç? Balıkesir’in alan kodu kaç?

BALIKESİR'İN TELEFON KODU KAÇ?

Balıkesir iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0266’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Balıkesir için bu kod 266 olarak belirlenmiştir.

BALIKESİR'İN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.