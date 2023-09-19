Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PYD ile irtibatlı oldukları öğrenilen 8 şüpheli hakkında operasyon yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:24
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir merkezli Susurluk, Gönen ve Gönen ilçeleri ile Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri devam ediyor.


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