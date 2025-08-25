Balıkesir Sındırgı peş peşe sallandı... Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan depremler sonrası ilk açıklama: Büyük deprem yolda mı?

Balıkesir Sındırgı'da art arda depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre; saat 21.58'de Balıkesir'in Sırdırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Bu depremin hemen ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

GECE BOYU SALLANDI

Sındırgı, gece boyu çoğu 3,0'ın altında olmak üzere yüzlerce depremle sallandı.

Saat 07.00 itibarıyla 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sayısı 221 oldu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

AHMET ERCAN'DAN PAYLAŞIM: SIRADA BÜYÜK DEPREM Mİ VAR?

Korkutan depremler sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bir açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Ercan, "Sındırgı’da M4,5’a kadar olan artçı depremler olağandır. Büyük deprem Çekincesi yok" dedi.