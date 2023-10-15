Balıkesir'de 21 düzensiz göçmen ile 2 kaçakçılık şüphelisi yakalandı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen ile 2 kaçakçılık zanlısı yakalandı.
Balıkesir Valiliğinin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin çalışmaları neticesinde ilçede göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.
Jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.
Operasyonda 3 araca el konuldu.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sivas'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
- Naci Görür'den Bolu depremine ilişkin açıklama
- Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme!
- Güney ve Doğu bölgelerimizde kuvvetli yağış riski
- 'Anayasa'ya aykırı!
- Tıp fakültelerinden kaçış...
- Özdağ'dan Davutoğlu'na zehir zemberek sözler
- Partinin yeni ismi belli oldu
- 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı!
- Toz taşınımı, yağış, rüzgar...