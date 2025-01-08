Balıkesir'de 6 ilçede 'uyuşturucu' baskını: 29 gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri 6 ilçede 29 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şüpheli de yakalandı.

Balıkesir'de 6 ilçede 'uyuşturucu' baskını: 29 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:05

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Altıeylül, Ayvalık, Edremit, Gönen, Havran ve İvrindi ilçesinde meydana gelen 25 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 29 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda; 105 gram kubar esrar, 60 kök kenevir bitkisi, 37 gram metamfetamin, 30 gram kenevir tohumu, 9 gram kokain, 6 gram bonzai, 5 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bir dijital materyal ve 16bin 290 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

29 GÖZALTI

Olaylara karışan 29 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #uyuşturucu #Balıkesir

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