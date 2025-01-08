Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı!
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüphelinin yakalandığı aktarıldı. Aramalarda 40 litre gümrük kaçağı alkol, kazı malzemeleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Babaeski, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 40 litre gümrük kaçağı alkol, kazı malzemeleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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