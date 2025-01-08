Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı!

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüphelinin yakalandığı aktarıldı. Aramalarda 40 litre gümrük kaçağı alkol, kazı malzemeleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:49

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Babaeski, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 40 litre gümrük kaçağı alkol, kazı malzemeleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #gözaltı #Kırklareli #Operasyon #uyuşturucu

İlgili Haberler

Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına film gibi operasyon: 2 şüpheli binadan atladı!

Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına film gibi operasyon: 2 şüpheli binadan atladı!
Ciple 50 kilometre kaçıp polis otosuna çarptı, araçtan uyuşturucu çıktı: 4 kişiye gözaltı

Ciple 50 kilometre kaçıp polis otosuna çarptı, araçtan uyuşturucu çıktı: 4 kişiye gözaltı
Balıkesir'de 'uyuşturucu satıcıları' yakayı ele verdi: 59 bin 200 TL'ye el konuldu!

Balıkesir'de 'uyuşturucu satıcıları' yakayı ele verdi: 59 bin 200 TL'ye el konuldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler