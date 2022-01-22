Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla katledildi
Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde Elif Turan (40), sokak ortasında iddialara göre kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Balıkesir'de edinilen bilgiye göre, Edremit İlçesi Kadıköy Mahallesi 99. Sokak’ta saat 07.30 sıralarında iddialara göre bir çocuk annesi Elif Turan (40) eşi Ş.T.(45) tarafından sokak ortasında tabanca ile 4 el ateş edilerek vuruldu.
JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ
Silah sesleri üzerine çevre sakinlerinin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede Elif Turan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturdu ve soruşturmaya başladı.
KATİL KOCA OLAY YERİNDEN KAÇTI
Cinayetin şüphelisi Ş.T. ise olay yerinden kaçtı. Jandarma Ş.T.’nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Elif Turan’nın cenazesi olay yeri incelemesinde sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna ileri otopsi için gönderilecek.
Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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