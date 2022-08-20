Balıkesir'de bir sokağı pire ve keneler sardı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:15

Edinilen bilgiye göre; Edremit'in Kadıköy Mahallesi’nde sahipsiz sokak hayvanları nedeniyle sokaktaki evlerde pirelerin uçuştuğu, kenelerin de sokakları sardığı belirtildi.

Kadıköy Mahallesi’ndeki 20. sokakta sahipsiz hayvanlarla, sokaktaki evlerin önlerinin belediye ekiplerince ilaçlanmasını ve zavallı hayvanların bu parazitlerden kurtulmasını isteyen vatandaşlar durumu Fatih Mahallesi Muhtarı Hasan Bodur’a aktardı.

Sokak sakinleri uçuşan pireler ve keneler yüzünden evlerinin önüne bile çıkamayacak durumda olduklarını belirterek, sokakta oyun oynayan çocuklarının eve döndüklerinde kaşındıklarını ve artık sorunun çaresinin bulunmasını istediklerini söylediler.