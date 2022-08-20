Balıkesir'de bir sokağı pire ve keneler sardı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir sokağı pire ve kenelerin istila ettiğini savunan mahalle sakinleri belediye yetkililerinden yardım istedi.
Edinilen bilgiye göre; Edremit'in Kadıköy Mahallesi’nde sahipsiz sokak hayvanları nedeniyle sokaktaki evlerde pirelerin uçuştuğu, kenelerin de sokakları sardığı belirtildi.
Kadıköy Mahallesi’ndeki 20. sokakta sahipsiz hayvanlarla, sokaktaki evlerin önlerinin belediye ekiplerince ilaçlanmasını ve zavallı hayvanların bu parazitlerden kurtulmasını isteyen vatandaşlar durumu Fatih Mahallesi Muhtarı Hasan Bodur’a aktardı.
Sokak sakinleri uçuşan pireler ve keneler yüzünden evlerinin önüne bile çıkamayacak durumda olduklarını belirterek, sokakta oyun oynayan çocuklarının eve döndüklerinde kaşındıklarını ve artık sorunun çaresinin bulunmasını istediklerini söylediler.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Kötü haber AKP'ye yakın araştırmacıdan
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- Cezası 'bir yıllık' kira
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- Kedilerin bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı
- 'Kimse sıyrılamayacak' diyerek paylaştı