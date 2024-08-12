Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:05

Güncelleme: 12.08.2024 - 17:05

Balıkesir'de çiftçiler, Tarım Bakanı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşene dek eylem başlattı. Tarım Sendikası tarafından yapılan açıklamada "Balıkesir'de çiftçiler ayakta! Bandırma Aksakal'da milletvekilleri, belediye başkanları ve ziraat odası temsilcilerinin çağrısı ve desteğiyle bir araya gelen çiftçiler sembolik Ankara yürüyüşü başlattı. Tarım Bakanı muhattap olana kadar eylem sürecek. Çiftçilerin yanındayız!" denildi.