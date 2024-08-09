Migros, Kayseri Valiliği ve Kayseri Şeker'den ortak proje: ‘Çiftçi kazansın tüketici ucuz alsın’

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

Yüksek gıda fiyatları nedeniyle tüketiciler ucuz ürün ararken gıda perakendecileri de hem maliyetlerini düşürme hem yerli üretimi geliştirme çabalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Migros, Kayseri Valiliği ve Kayseri Şeker’le birlikte yerli yeşil mercimek projesi başlattı.

"HEM ÜRETİCİ KAZANSIN HEM ÜLKEMİZ ÜRÜN AÇIĞINI KAPATSIN"

Projenin tanıtımı nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan ve yüzde 100 yerli mahsül satmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, şöyle devam etti:

“Bu bölge şeker pancarı ile öne çıkıyor. Ancak bu üründe tarlanın bir yıl nadasa bırakılması ve başka bir ürün ekmesi lazım. Biz de hem üretici para kazansın hem ülkemiz önemli bir ürün açığını kapatsın diye yeşil mercimek projesi başlattık.”

"ÇİFTÇİ KAZANÇ ELDE ETMELİ Kİ ÜRETİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OLSUN"



Baydur, üretilen mercimeğin ithalden daha mı ucuz olacağı sorusunu ise “Çiftçi kazanç elde etmeli ki üretim sürdürülebilir olsun. Maliyetle ilgili çalışmaları Kayseri Şeker ile birlikte yapıyoruz. Çiftçi kazandıktan sonra bu ürünü çok uygun fiyata tüketiciye ulaştırmayı düşünüyoruz” şeklinde yanıtladı.

Proje kapsamında yeşil mercimek ekilen alanın büyüklüğü 10 bin dekar olarak ifade edildi.