Balıkesir’de denizde kadın cesedi bulundu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Cesedin, üniversite öğrencisi Nuray Kayar’a ait olduğu belirlendi.
Marmara Denizi'nde hareketsiz bir kişinin olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar’a ait olduğu tespit edildi.
Kayar'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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