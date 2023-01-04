Bayrampaşa'da inşaatta ceset bulundu

04 Ocak 2023 Çarşamba, 17:39

Altıntepsi Mahallesi Avrupa Otoyolu Viyadüğü yanında bulunan, uzun süredir çalışmaların yapılmadığı iş merkezi inşaatında saat 15.00 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yerde bir erkek cesediyle karşılaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kimliği belirsiz kişiye ait ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin olaya çalışmaları sürüyor.