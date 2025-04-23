Balıkesir’de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti!
Havran ilçesinde M.A. adlı kişi, kullandığı traktörün kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir-Edremit karayolu Şapçı rampaları mevkiinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; M.A. (64) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından M.A.’nın cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Balıkesir #kaza #Soruşturma #traktör
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