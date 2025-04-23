Afyonkarahisar'da korkunç kaza... Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var!

Bolvadin ilçesinde TIR'la çarpışarak kağıt gibi ezilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza... Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var!
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İHA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:06

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Hamidiye köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; B.Ö., yönetimindeki TIR henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı yönden gelen M.K.’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada kağıt gibi ezilen otomobili sürücü ile yanında bulunan E.K., araç içerisinde sıkıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri E.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü M.K.’yi ise sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonrası çıkarabildi.

Kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, olay sonrası devrilen TIR ise vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #kaza #otomobil #TIR

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