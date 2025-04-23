İstanbul'da feci kaza... Direksiyon başında fenalaşan sürücü işyerine daldı!
Esenyurt ilçesinde direksiyonda fenalaşan sürücü, önce kaldırıma çıktı, ardından ise işyerine daldı. Yaşanan kaza anı ise, saniye saniye kameraya yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde feci bir kaza yaşandı.
İddiaya göre; bir sürücü seyir halindeyken kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıkan minibüs, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra işyerine daldı.
Yaşanan kazada şans eseri kimse yaralanmazken, işyerlerinde maddi zarar oluştu. Yaşanan o kaza anları ise, kameraya saniye saniye yansıdı.
Etiketler: #Esenyurt #direksiyon #kalp krizi #kaza
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