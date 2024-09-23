Balıkesir'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 22:32

Güncelleme: 23.09.2024 - 22:32

Paşabayır Mahallesi 16016. Sokak'taki 4 katlı bir binanın 4. katında edinilen bilgiye göre, Ö.A.'ya ait dairede gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Patlama sesi çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bandırma itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Patlamada hafif yaralanan Ö.A. ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, doğalgaz firması görevlileri bölgedeki gaz akışını keserek güvenlik önlemi aldı.