Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

Balıkesir’de kargo ve vergi parası adı altında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 08:46

Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerce değerli eşyalarının gümrükte takıldığını söyleyerek, kargo parası ve vergi parası adı altında 1 milyon 285 bin TL dolandırıldıklarını polise bildirmeleri sonucunda çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgisi bulunan 6 şüpheliyi tespit etti.

Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, şüphelileri gözaltına alırken sorguları sonrası adli makamlara sevk etti.

E.K. isimli şüphelinin mağdurun 1 milyon 285 bin TL değerindeki mağduriyetini karşılama tedbiri ile adli kontrol şartı serbest kalırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Balıkesir #dolandırıcılık #dolandırıcı

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