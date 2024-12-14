Balıkesir'de 'dur' ihtarına uymadı, polis araçlarına çarptı!
Gönen ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, kaçarken 2'si polis 3 araca çarptı. Sürücü ve otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 5002 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında uygulama yapan İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D.Ç. (19) yönetimindeki 10 TE 727 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.
2 GÖZALTI!
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. A.D.Ç. yönetimindeki otomobil, kısa süre sonra 2 polis aracı ile park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu öğrenilen sürücü ile yanında bulunan H.S. (23), gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #kaza #otomobil #polis #Balıkesir
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