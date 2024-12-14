Balıkesir'de 'dur' ihtarına uymadı, polis araçlarına çarptı!

Gönen ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, kaçarken 2'si polis 3 araca çarptı. Sürücü ve otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de 'dur' ihtarına uymadı, polis araçlarına çarptı!
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DHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 08:42

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 5002 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında uygulama yapan İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D.Ç. (19) yönetimindeki 10 TE 727 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

2 GÖZALTI!

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. A.D.Ç. yönetimindeki otomobil, kısa süre sonra 2 polis aracı ile park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu öğrenilen sürücü ile yanında bulunan H.S. (23), gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #kaza #otomobil #polis #Balıkesir

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