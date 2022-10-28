Dur ihtarına uymayan sürücü polis barikatına takıldı, 'polisleri şaka yapan arkadaşım sandım' dedi

28 Ekim 2022 Cuma, 07:50

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Elmasbahçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güzergahı dışına çıkan 16 M 0212 plakalı şehir içi yolcu taşıma minibüsünü şüphe üzerine durdurmak istedi.

Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü Ali Burak K. ile otomobildeki arkadaşları Yusuf C. ve Yağız K. kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan mibüsün peşine düştü. Anons üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

10 DAKİKALIK TAKİP, POLİS BARİKATINDA BİTTİ

Şüpheli Ali Burak K. Ankara Yolu Caddesi’nde Yıldırım ilçesi istikametine kaçışını sürdürürken, polis ekipleri kaçış güzergahında önlem alarak Yüksek İhtisas Kavşağı’nı barikat kurarak kapattı. 10 dakika süren takibin ardından polis barikatına takılan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan Ali Burak K. ile minibüsdeki arkadaşları Yusuf C. ve Yağız K. kıskıvrak yakalandı.

"POLİSLERİ ŞAKA YAPAN ARKADAŞIM SANDIM"

Minibüs şoförü Ali Burak K., basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusu üzerine polis takibini şaka zannettiğini belirterek “Gece saat 1.00’a kadar çalışıyorum, mazot almıştım fişlerim de araçta. Ailevi sıkıntılarım da var. Korktum kaçtım. Dün de minibüsün sahibi yolda gördü beni, gaza bastı sağımdan solumdan takip etti. Ben onların polis olduğunu anlamadım. Polisleri şaka yapan arkadaşım sandım. Araç sahibinin arkadaşıyla dün yolda şakalaştık yolda arkamdan geliyordu, polisleri o sandım. Arkadaşla yolda birbirimizi gördüğümüzde gaza basıyoruz.” dedi.

Polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam bin 600 TL ceza kesilen Ali Burak K.’nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Gözaltına alınan Ali Burak K. ile 2 arkadaşı polis merkezine götürülürken, dolmuş minibüsü çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

