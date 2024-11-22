Balıkesir'de feci kaza: Refüje çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de feci kaza: Refüje çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:06

Oğuzhan Çelik (26) yönetimindeki 45 ACU 794 plakalı otomobil, Balıkesir-Manisa kara yolunun Eski Kepsut Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje ve ağaçlara çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çelik'in cansız bedeni, Balıkesir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.


Etiketler: #112 Acil #Balıkesir

İlgili Haberler

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir’de aranan 195 kişi yakalandı

Balıkesir’de aranan 195 kişi yakalandı
Balıkesir’de 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

Balıkesir’de 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler