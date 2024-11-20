Balıkesir’de 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM birimi ekipleri, Ayvalık ilçesinde 2 araca yönelik yaptıkları operasyonda ilçenin kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollarla Midilli’ye gitmek isteyen 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Operasyonda, göçmenlerle birlikte insan taciri oldukları şüphesiyle İ.A. (39) ve M.D. (27) gözaltına alındı. Göçmenlerin bulunduğu iki araç ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin TL’ye de el konuldu.
İ.A. ve M.D. isimli insan kaçakçılığı zanlıları, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Balıkesir
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den yanıt geldi!
- Yasadışı bahis soruşturmasında 2. dalga!
- Atatürkçü teğmenler, tarikatçı bakan!
- Mesele cami değil sen anlamadın mı?
- Antik çeşmeden 1800 yıl sonra su akmaya başladı!
- Komisyonda kavga: Yerlikaya ve CHP'li Başarır itişti!
- İmamoğlu davasında savcı 'rapor' aldı
- Nasuh Mahruki'ye tutuklama!
- ABB'de 2 yönetici görevden alındı!
- Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame hazırlandı!