Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 151 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu
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İHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:41

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri geçen gün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bin 151 sentetik ecza hap, 10 extacy hap, bir ruhsatsız av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda M.U. (29) ve İ.A. (30) isimli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Balıkesir #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu

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