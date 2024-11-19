Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:41

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:41

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri geçen gün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bin 151 sentetik ecza hap, 10 extacy hap, bir ruhsatsız av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda M.U. (29) ve İ.A. (30) isimli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan soruşturma başlatıldı.