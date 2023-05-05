Balıkesir'de feci kaza! Tur otobüsü TIR'a çarptı: 33 yaralı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 33 kişi yaralandı.
Veli Korkut idaresindeki otobüs, Bursa-Balıkesir kara yolunun Susurluk mevkisindeki outlet mağazaları önünde aynı yöne giden Selman Eraslan'ın kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada yaralanan, Susurluk ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan otobüs sürücüsü Korkut ile 31 öğrenci ve bir görevlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.
Otobüsteki yolcuların, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesinden Ege Üniversitesi'ndeki etkinliklere katılmak için İzmir'e hareket eden öğrenci grubu olduğu öğrenildi.
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