Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Balıkesir’de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli ise aranıyor.

DHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 16:43
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyan ve teşhisler bulunan, terör örgütüne destek vermek amacıyla düzenlenen protesto ve eylemlere katıldıkları, örgüte müzahir (yardımcı) dernek kayıtları ile Bank Asya hesap artış kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

10 GÖZALTI

Kent merkezi ile Edremit ve Gönen ilçelerinde 12 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 

 


Balıkesir FETÖ/PDY fetö

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