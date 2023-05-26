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Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 23:45
Balıkesir'de FETÖ operasyonu
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Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan V.A'yı takibe alarak Akçay Mahallesi'nde yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, Edremit Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı.

Savcılık sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan V.A, Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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