Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 14:42
Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu düzenledikleri operasyonda 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, suç geliri olduğu belirlenen 20 bin 195 lira ve 400 dolar ile 2 kamyonete el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.


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