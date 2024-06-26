Balıkesir'de arazide çıkan yangın ormana sıçradı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın, ormana da sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Altıeylül ilçesi kırsal Tayyipler Mahallesi'ndeki arazide çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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