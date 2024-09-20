Balıkesir'de hareketli anlar: Zabıtaya kızdı, tezgahı yaktı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 16:18

Güncelleme: 20.09.2024 - 16:42

Erdek Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçenin merkezinde balık satan seyyar satıcıya işlem yapmak istedi. Mert M. adındaki seyyar satıcı ise ekmek parasını kazandığını ancak kimseye zararının olmadığını söyledi.

Zabıta ekiplerinin tezgaha el koyacağını belirtmesi üzerine sinirlenen seyyar satıcı, bir anlık öfke ile seyyar tezgahını ateşe verdi.

O anlar ise çevredeki vatandaşlarca saniye saniye cep telefonları ile kaydedildi.