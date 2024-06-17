Kurban pazarında zabıta ile tartışınca kendini asmıştı: Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme!
Kayseri’nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarına sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen ve zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astığı belirtilen Ali B. (45), çevredekilerin ipi kesmesiyle kurtarılıp götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki kurban kesim yerinde, dün saat 16.00 sıralarında eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.
Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı.
Çevredekiler ipi keserek Ali B.’yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali B., sabah saatlerinde taburcu edildi.
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