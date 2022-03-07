Balıkesir’de hurdacılara denetim: 52 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri, hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirdi. 52 araca 122 bin 309 lira cezai işlem uygulanırken, hurda toplayan 26 araç trafikten men edildi.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde genel güvenliğin sağlanması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İlçe Trafik Timleri hurdacılara yönelik denetim yaptı.
Yapılan denetimlerde 244 aracın kontrolleri yapıldı. 52 araca 122 bin 309 lira cezai işlem uygulanırken, hurda toplayan 26 araç trafikten men edildi. Ayrıca hurda toplayan bir iş yerine 13 kez emre aykırı davranıştan idari işlem gerçekleştirildi.
DENETİMLER DEVAM EDECEK
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerine devam edeceği öğrenildi.
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