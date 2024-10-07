Balıkesir'de iki minibüs çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Balıkesir'in Balya ilçesinde, iki minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Balıkesir'de M.A.Ö (32) idaresindeki Almanya plakalı minibüs, Balya-Yenice kara yolunun Havutbaşı Mahallesi yakınlarında, A.S. (52) kontrolündeki 55 KK 860 plakalı, işçileri taşıyan minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücü A.S. ile aynı araçtaki A.U. (49), Z.R. (43), M.R. (28), O.Ç. (46) ve M.O. (59) yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balya ve Balıkesir'deki devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Minibüs #Balıkesir #kaza
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