Balıkesir'de iki minibüs çarpıştı: Yaralılar var!
Balıkesir’in Balya ilçesinde yabancı plakalı minibüs ile yolcu minibüsünün kazaya karıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Olay, bu sabah saatlerinde Balya’nın Havutbaşı kırsal mahallesinde meydan geldi. M.T yönetimindeki 55 KK 860 plakalı minibüs ile A.S. yönetiminde ki M LF 5600 plakalı minibüs kaza yaptı.
Kaza haberi üzerine Balya İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri kaza mahalline sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan M.A., Ö.M.T., A.U., Z.R., A.S., M.R.E., O.Ç. ve M.O. sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 sağlık ekibine teslim edildi.
Yaralı şahıslar tedavi için hastaneye sevk edildi.
Etiketler: #Balıkesir #kaza #Minibüs
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