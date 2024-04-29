Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Mustafa Dağ (42) idaresindeki 10 UF 635 plakalı otomobil, Balıkesir-Bigadiç karayolu Paşaköy Mahallesi mevkisinde Z.A.E. (25) yönetimindeki 35 ARL 888 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile A.B, N.K, İ.B. ve A.A.S. yaralandı.
Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Dağ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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