Balıkesir’de iş cinayeti: İnşaattan düşen 54 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Balıkesir’in Gönen ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen bir işçi hayatını kaybetti.
Gündoğdu Mahallesi Ayvacık Caddesi’nde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, inşaat işçisi Arslan Kalander (54), 3. katta kalıp çakma işlemi yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.
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Olay yerine gelen ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kalander’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hayatını kaybeden işçinin memleketi Ordu’da toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Etiketler: #iş cinayeti #Balıkesir
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