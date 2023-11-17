Balıkesir'de kadın cinayeti: Eski eşini boğazını keserek öldürdü!
Balıkesir’in Gönen ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Cemil Fidan isimli erkek, bir süre önce boşandığı eski eşi Ayşe Acar!ı boğazını keserek katletti.
Olay, dün Gönen ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Gönen Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Acar, 16 yıldır evli olduğu Cemil Fidan'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandı. Boşanmayı kabul etmeyen Fidan, eski eşi ve 2 kızının annesi Ayşe Acar'ın, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitti.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eski eşinin evine giden Fidan ile Acar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Fidan, kadını boğazından keserek öldürdü.
Cinayet sonrası polis merkezine giden Cemil Fidan'ın itiraf etmesiyle olay ortaya çıktı. Eve gelen polis ve sağlık görevlileri Ayşe Acar'ın boğazından bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEHDİTLER SAVURMUŞ
Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Cemil Fidan hakkında, eşinin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Fidan'ın cinayetten önce, sosyal medya hesaplarından, eşini kastederek, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam benim Allah'a bir can borcum var onu da verdiği gibi alır herkes attığı adıma dikkat etsin" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Cemil Fidan, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken; Ayşe Acar'ın Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi yakınlarınca alınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.
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