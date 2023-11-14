Başı ezilerek öldürülmüştü: Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme

Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:25

Güncelleme: 14.11.2023 - 17:26

Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi’nde dün akşam saatlerinde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk’u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu.

BAŞI EZİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk’un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Feci cinayete kurban giden Hasibe Soykuk, Gesi Güney Mahallesi Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

BABA VE 2 OĞLU GÖZALTINDA

Öte yandan, jandarma ekipleri de cinayet ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hasibe Soykuk’un eşi Seyit Ahmet ve oğulları S. ve B. Soykuk’u gözaltına aldı. Baba ve 2 oğlu jandarma nezaretinde cenaze namazına getirildi.